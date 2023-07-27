Южно-Сахалинск, 27 июля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. В Тихом океане возле Южных Курил произошло землетрясение. Подземные толчки сейсмологи зарегистрировали 27 июля в 22:06 местного времени (14:06 мск). Об этом сообщили в Сахалинском филиале Едином геофизической службе РАН.

Александр Лыскин/РИА Новости

Как следует из сообщения о сейсмическом событии, магнитуда составила 5,3. Эпицентр находился в 71 км восточнее села Малокурильское острова Шикотан, очаг залегал на глубине 79 км.

Тревога цунами не объявлялась. Как уточнил в беседе с «Интерфаксом» представитель филиала, в населённых пунктах Южных Курил сейсмическое событие могли ощутить силой до четырёх баллов.

Как сообщало ИА Регнум, несколько дней назад в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр располагался на расстоянии 18 км от города Козан в провинции Адана к северо-востоку. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.

16 июля землетрясение магнитудой 7,4 произошло у побережья полуострова Аляска. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 106 км в южном направлении от Санд-Поинта, в котором проживают около 1 тыс. человек.

Землетрясение магнитудой 5,0 неподалеку от Южных Курил сейсмологи зарегистрировали 21 мая. Эпицентр располагался в 39 км от села Малокурильского на острове Шикотан. Очаг подземных толчков находился на глубине 41 км.