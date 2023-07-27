Усть-Коксинский район, Алтай, 27 июля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. В результате крушения вертолёта Ми-8 на Алтае, по уточнённым данным, погибли четыре человека, сообщили 27 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС России Пожарные на месте падения вертолета Ми-8 в Тюнгуре

«Погибли четыре человека, двое самостоятельно, оказывается, покинули борт. Мы думали, что они под обломками. И сами же добрались до больницы. У них травмы средней степени тяжести», — рассказал представитель ведомства ТАСС.

Также в МЧС уточнили, что в результате крушения вертолёта пострадали 10 человек, ещё двоим медпомощь не потребовалась.

Как передавало ИА Регнум, вертолёт компании «АлтайАвиа» разбился 27 июля в Усть-Коксинском районе Республики Алтай при заходе на посадку. Он задел электрические провода, загорелся и упал.

Как заявили в авиационных службах, причиной крушения вертолёта Ми-8 в селе Тюнгур в Республике Алтай могла стать ошибка пилота.