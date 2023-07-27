Москва, 27 июля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, начал 27 июля бракоразводный процесс со второй женой Юлией.

Евгений Одиноков/РИА Новости Рэпер Алексей Долматов (Guf)

Как сообщило издание Life, следующее заседание суда по разводу пройдёт 15 августа.

Отмечается, что сам рэпер не против развода, хотя на нём настаивала его супруга, и хотел бы решить все сложные вопросы мирно, а также участвовать в воспитании дочери, хотя пока неизвестно, с кем из родителей она будет проживать.

Между супругами нет споров по вопросам имущества, неизвестно, сменит ли Юлия фамилию на девичью после развода.

Первой женой певца была Айза Анохина, однако этот брак распался из-за частых ссор и размолвок. Гуф женился на фотомодели Юлии Королёвой в 2021 году.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля рэпер сообщил о разводе со своей второй женой. Гуф уточнил, что все связанные с этим вопросы и споры разрешат адвокаты супругов, и добавил, что счастлив, что у него теперь есть дочь Тина, рядом с которой он хочет быть всегда.

В середине июля стало известно, что жена певца подала на развод. Тогда же в интернете появилась фотография с данными о судебном слушании.