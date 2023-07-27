Москва, 27 июля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Старший научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина потеряла полтора миллиона рублей, потому что думала, что разговаривает с замминистра здравоохранения РФ. Мошенники представились женщине Олегом Салагаем и сообщили, что она должна помочь следствию разобраться, откуда якобы пошла утечка данных из базы министерства. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand/dpa

25 июля в полицию обратилась 48-летняя Наталья (имя изменено) — старший научный сотрудник одной из крупнейших онкологических клиник в мире ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина». Женщина рассказала, что 24 июля около полудня она получила СМС с незнакомого номера. Собеседник представился заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Салагаем и объяснил, что из базы министерства произошла утечка персональных данных. В связи с этим с Натальей должны будут связаться «сотрудники правоохранительных органов». Незнакомец попросил оказывать им всяческое содействие. Женщина была очень удивлена, что с ней связался сам заместитель министра, и решила, что ситуация действительно серьёзная. Вскоре Наталье позвонил мужчина, который назвался сотрудником экономической безопасности, затем он переключил звонок на «представителя Центробанка», а потом и на «сотрудника ФСБ». В трубке постоянно менялись голоса, мошенники буквально не оставляли Наталью ни на минуту и контролировали каждое её действие. Так они выудили у женщины информацию о её банковских картах и убедили её перевести свои деньги на неизвестные счета. Таким образом сотрудница центра онкологии потеряла более 1,5 млн рублей. Только на следующий день, когда звонки прекратились, она поняла, что стала жертвой мошенничества.

«Неизвестные лица посредством телефонных звонков, представляясь заместителем министра здравоохранения и сотрудниками различных ведомств ввели 48-летнюю жительницу Москвы в заблуждение и завладели денежными средствами на общую сумму 1 569 050 рублей», — рассказал собеседник агентства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».