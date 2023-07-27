Верхнехавский район, Воронежская область, 27 июля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. В Воронежской области во дворе частного дома нашли беспилотник самолётного типа, сообщила 27 июля пресс-служба правительства региона в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В частном подворье в Верхнехавском районе обнаружен БПЛА самолетного типа», — сообщили в правительстве.

В результате падения бепилотника никто не пострадал. Территорию вокруг обнаруженного дрона оцепили, на место прибыли сотрудники спецслужб.

Как сообщало ИА Регнум, в нескольких километрах от Воронежа 13 июля система ПВО выявила и уничтожила три беспилотника. Губернатор Александр Гусев заявил, что никто не пострадал и что он взял ситуацию под личный контроль.

19 июля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Валуйском городском округе.

Также за несколько последних дней падения беспилотников произошли в Крыму, в том числе в ночь 24 июля. Как заявили в Минобороны, террористическую атаку осуществили ВСУ. Беспилотники обезвредили с помощью средств ПВО и РЭБ.

Также российское оборонное ведомство сообщило об атаке ВСУ с помощью дронов на Москву в ночь на 24 июля. Российские Вооружённые силы пресекли эти попытки.