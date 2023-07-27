Киев, 27 июля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Из-за продления военного положения парламентские выборы на Украине в конце октября проводиться не будут, сообщил 27 июля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.

Тарас Петренко /Известия

«В конце октября парламентских выборов на Украине не будет. Рада продлила военное положение до 16 ноября», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, Верховная рада Украины 27 июля продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток — до 15 ноября 2023 года.

В последний раз действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевали на 90 дней, то есть до 18 августа 2023 года. Указ о всеобщей мобилизации, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, действует в стране с 25 февраля 2022 года.