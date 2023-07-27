Москва, 27 июля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. В Московском городском суде 27 июля вынесли приговор по громкому делу о коррупции, фигурантом которого стала бывшая судья Арбитражного суда Елена Кондрат. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Сергей Савостьянов/ТАСС Бывшая судья Арбитражного суда Елена Кондрат в зале суда

Обвиняемую во взяточничестве Кондрат приговорили к девяти годом тюремного заключения. Кроме того, ей назначен штраф в размере 77 млн 964 тысяч рублей.

Ранее обвинение запросило для неё 11,5 года лишения свободы со штрафом размере 65-кратной суммы взятки. Это примерно 255 млн рублей.

По данным следствия, в сентябре 2020 года Кондрат пыталась уговорить одну из своих коллег не привлекать нескольких физических и юридически лиц к ответственности за $50 тысяч. Однако судья не согласилась и сообщила о преступных намерениях в правоохранительные органы. Передача денег проходила под контролем силовиков.

Сначала Елену Кондрат оставили на свободе, но она скрылась. Экс-судью объявили в федеральный розыск и задержали в Грозном. После этого Кондрат дожидалась суда уже под стражей.

Свою вину она так и не признала.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный суд города Москвы вынес решение о заключении под стражу бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотарёвой и её экс-заместителя Татьяны Юровой. Их обвиняют в коррупции.

Следствие обвинило Золотарёву, возглавлявшую Ростовский суд с 2015 года, в участии в семи коррупционных эпизодах. В рамках уголовного дела у неё при обысках изъяли 128 млн рублей и €27 тыс. Следствие полагает, что она оказывала на нижестоящих судей давление, добиваясь выгодных решений, за что получала взятки.