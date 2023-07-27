Вашингтон, 27 июля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Журналист Сеймур Херш в четверг, 27 июля, заявил о решающей роли администрации президента США Джо Байдена в обеих атаках на Крымский мост.

Zuma/TASS Сеймур Херш

«Роль администрации Байдена в обеих атаках была существенной. Конечно, это была наша технология. Беспилотник управлялся дистанционно», — сказал журналист, сославшись на неназванного американского чиновника.

Херш указал, что стратегия США заключается в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский мог делать всё, что пожелает.

Ранее Херш заявил, что более половины всех мировых государств поддерживают проведение российской спецоперации на Украине, а США потеряли доверие к себе. По словам журналиста, доля стран, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, возросла. Перед этим Херш также заявил, что контрнаступление украинских войск не принесёт ничего хорошего ни Киеву, ни НАТО, ни, определенно, администрации Байдена.

Также журналист рассказал, что отдельные страны под руководством Польши втайне призывают президента Зеленского завершить конфликт. Херш отметил, что политик «не шевелится» и начинает терять западную поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал причастность киевского режима к теракту на Крымском мосту, совершённому в октябре 2022 года. Об этом он заявил в украинском телеэфире.

Взрыв на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года. Детонация обрушила часть шоссе, вместе с тем задев грузовой состав, двигавшийся по железнодорожной части моста. Вследствие чего загорелись семь цистерн. Погибли несколько человек, движение по переправе полностью остановили, но частично возобновили вечером того же дня. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и обвинил в нём украинские спецслужбы. ФСБ назвала главу военной разведки Украины Кирилла Буданова, ранее заявлявшего, что на территории России пройдут теракты, организатором подрыва.

Второй взрыв на мосту произошёл 17 июля 2023 года. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Движение по мосту приостановили. В результате теракта погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила тяжёлые травмы. Семья ехала из Белгородской области на отдых в Крым.