Москва, 27 июля, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) России за последние сутки нанесли удары высокоточным оружием по ряду военных объектов на Украине. Об этом 27 июля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Андрей Станавов/РИА Новости Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

«Нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров», — сказал он.

Конашенков добавил, что российская армия также нанесла удары по складам ВСУ, где хранили ракеты, вооружение и военную технику, которые поставили страны Европы и США. Он подчеркнул, что удалось поразить все цели, которые наметило командование ВС России.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля в Минобороны также сообщили об ударе по базам ВСУ возле Одессы и Ильичёвска, где собирали и хранили безэкипажные катера. Подобные аппараты Украина применила для теракта на Крымском мосту 17 июля.

21 июля российская армия нанесла удары по украинским базам, где готовили беспилотные летательные аппараты для проведения терактов в России.