Москва, 27 июля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины устроить теракт на одном из кораблей Черноморского флота, который несёт высокоточные ракеты. Об этом в четверг, 27 июля, сообщил центр общественных связей ФСБ.

Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

В результате оперативных действий был задержан завербованный украинскими спецслужбами военнослужащий ВМЯ России. У него нашли две самодельные бомбы массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, по данным ФСБ, подозреваемый передавал Киеву сведения, содержащие гостайну.

В отношении военного могут быть возбуждены дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, госизмене, подготовке теракта и разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Киев многократно предпринимал попытки терроризма в отношении российского флота. Так, 25 июля Украина попыталась атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей котов». Атака осуществлялась при помощи двух морских быстроходных управляемых безэкипажных катеров. Оба дрона были уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. В оборонном Минобороны подчеркнули, что «Сергей Котов» продолжает выполнение поставленных задач, пострадавших нет.