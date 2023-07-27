Горно-Алтайск, 27 июля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Причиной крушения вертолёта Ми-8 в селе Тюнгур в Республике Алтай могла стать ошибка пилота. Об этом 27 июля сообщили авиационные службы.

МЧС России/ТАСС

«Пилоты ошиблись при заходе на посадку. Они задели рулевым (на хвосте. — Прим. ИА Регнум) винтом столб, из-за чего вертолет стало вертеть, он задел лопастями землю, перевернулся и загорелся», — привело ТАСС слова представителя авиационных служб.

Вертолёт компании «АлтайАвиа» разбился в Усть-Коксинском районе Республики Алтай 27 июля при заходе на посадку. Он задел электрические провода, загорелся и упал.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3822366" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Вертолёт перевозил туристов. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё четверо — в состоянии средней степени тяжести. Погибли шесть человек.