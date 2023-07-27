Палермо, Италия, 27 июля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. В Италии 61-летнюю женщину нашли без признаков жизни внутри лифта в здании на улице Орето в Палермо. Об этом сообщило агентство ANSA.

Инцидент произошёл 26 июля. Жертву завили Франческа Маркионе. Её тело нашли пожарные, которых жильцы дома вызвали к неисправному лифту, застрявшему между этажами.

Не исключено, что женщина, которая жила одна, застряла из-за отключения электроэнергии, затронувшее в эти дни несколько районов города.

Происшествие расследуют карабинеры.

Предположительно, итальянка умерла утром 26 июля и оставалась в лифте в течение нескольких часов. Судя по позе, в которой обнаружили её тело, она пыталась выбраться из лифта.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в жилом 14-этажном доме в подмосковном Воскресенке из-за неисправности системы остановки рухнул лифт. Он упал с высоты пятого этажа. В результате пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу. Расследованием инцидента занялась прокуратура.

В июле рабочего зажало лифтом во время его ремонта в жилом доме в районе Бирюлёво Восточное на юге Москвы. В результате 39-летний сотрудник субподрядной организации скончался на месте.