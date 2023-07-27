Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Россия никогда не рассматривала Африку как пространство для извлечения прибыли или объект для колонизации, заявил 27 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании форума Россия — Африка.

Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

«Несмотря на географическую отдалённость, народы наших стран связывают добрые отношения. Секрет таких отношений довольно прост. Россия никогда не рассматривала Африканский континент как пространство для извлечения прибыли или объект для колонизации», — сказал он.

Так, по мнению предстоятеля РПЦ, Россия никогда не говорила с народами Африки в высокомерном тоне с позиции превосходства и силы.

Патриарх напомнил, что Россия старалась активно поддерживать африканцев в трудные исторические моменты борьбы за независимость.

«А мы затем трудились над созиданием мирной жизни, над развитием многих инфраструктурных проектов в Африке. Замечательно, что это сотрудничество продолжается и сегодня», — отметил он.

Патриарх принимает участие в пленарном заседании форума Россия — Африка с президентом России Владимиром Путиным и представителями африканских государств.

Саммит Россия — Африка стартовал 27 июля. Он будет идти два дня. Как сообщил заместитель директора департамента Африки МИД России Александр Поляков, из 55 членов Африканского союза участие в мероприятии подтвердили представители 49 стран. Из них около половины — главы государств или правительств.

Лидеры ЮАР, Египта, Конго, Уганды, Сенегала, Замбии и Коморских Островов ранее заявили, что готовы в ходе визита в Санкт-Петербург встретиться с президентом России. Они хотят обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине.