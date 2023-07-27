Патриарх Кирилл раскрыл секрет добрых отношений России со странами Африки
Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Россия никогда не рассматривала Африку как пространство для извлечения прибыли или объект для колонизации, заявил 27 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании форума Россия — Африка.
«Несмотря на географическую отдалённость, народы наших стран связывают добрые отношения. Секрет таких отношений довольно прост. Россия никогда не рассматривала Африканский континент как пространство для извлечения прибыли или объект для колонизации», — сказал он.
Так, по мнению предстоятеля РПЦ, Россия никогда не говорила с народами Африки в высокомерном тоне с позиции превосходства и силы.
Патриарх напомнил, что Россия старалась активно поддерживать африканцев в трудные исторические моменты борьбы за независимость.
«А мы затем трудились над созиданием мирной жизни, над развитием многих инфраструктурных проектов в Африке. Замечательно, что это сотрудничество продолжается и сегодня», — отметил он.
Патриарх принимает участие в пленарном заседании форума Россия — Африка с президентом России Владимиром Путиным и представителями африканских государств.
Саммит Россия — Африка стартовал 27 июля. Он будет идти два дня. Как сообщил заместитель директора департамента Африки МИД России Александр Поляков, из 55 членов Африканского союза участие в мероприятии подтвердили представители 49 стран. Из них около половины — главы государств или правительств.
Лидеры ЮАР, Египта, Конго, Уганды, Сенегала, Замбии и Коморских Островов ранее заявили, что готовы в ходе визита в Санкт-Петербург встретиться с президентом России. Они хотят обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине.