Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Дипломат посольства Гвинеи приехал на саммит Россия — Африка в одежде с портретом российского президента Владимира Путина. Он назвал изображённого на кофте человека своей «душой».

Геодакян Артем/Фотохост-агентство ТАСС

«Этот человек, чья фотография здесь, это моя душа. Я приобрёл кофту в Москве, у метро «Тёплый Стан». Мне даже пришлось за нее побороться: одна женщина хотела ее купить, а у меня не работала карта. И я сидел и ждал, пока дочка переведет мне деньги», — рассказал мужчина РИА Новости.

Во время саммита президент Путин выступил за присоединение Африканского союза к G20. На встрече с главой Африканского союза Азали Ассумани и председателем комиссии союза Мусой Факи Махаматом он выразил надежду, что решение о подключении Афросоюза к «двадцатке» примут на следующем саммите в Индии и с сентября 2023 года союз станет полноправным членом G20. Российский лидер отметил, что Москва рассматривает союз как ведущую региональную организацию, которая создает условия для обеспечения достойного места континента в глобальной системе.

Второй саммит Россия — Африка стартовал 27 июля в Санкт-Петербурге. Ожидается, что на нём подпишут значимые соглашения и утвердят план партнёрства России и стран Африканского континента, а также обсудят зерновую сделку, продовольствие, энергетику и ряд других важных вопросов. Как отмечали российские власти, мероприятие проводится, несмотря на давление западных стран на африканские государства.

Первый саммит состоялся в 2019 году в Сочи. Тогда параллельно с ним прошёл экономический форум, в котором поучаствовали главы африканских государств и представители российского, африканского и международного бизнеса и госструктур.