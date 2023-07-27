Усть-Коксинский район, Алтай, 27 июля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Шесть человек погибли и девять пострадали при крушении вертолёта Ми-8 в селе Тюнгур Республики Алтай, сообщили 27 июля в региональном управлении МЧС.

МЧС России/ТАСС

Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё четверо — в состоянии средней степени тяжести. На борту вертолёта находились 13 человек.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт компании «АлтайАвиа» разбился в Усть-Коксинском районе Республики Алтай 27 июля при заходе на посадку. Он задел электрические провода, загорелся и упал.

Как выяснилось, в Ми-8 находились 12 пассажиров-туристов и три члена экипажа.