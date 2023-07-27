Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Африка должна быть представлена в Совбезе ООН. Об этом во время выступления на саммите Россия — Африка, который проходит в Санкт-Петербурге, заявил глава Африканского союза Азали Ассумани.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС TASS

«Африка, конечно, имеет право на активное участие в принятии решений, в частности, в числе постоянных членов Совета Безопасности ООН», — сказал глава Африканского союза.

Он также выступил за реформирование ООН.

Ассумани выразил надежду, что великое дело по продвижению Африки на международной сцене будет поддержано Российской Федерацией.

Ранее 27 июля президент России Владимир Путин на встрече с главой Африканского союза Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом заявил, что Россия поддерживает подключение союза к международным объединениям. В частности, Путин выразил надежду, что решение о подключении Африканского союза к «Большой двадцатке» (G20) примут на следующем саммите в Индии.

Саммит Россия — Африка стартовал 27 июля в Санкт-Петербурге.

Ещё в 2018 году в преддверии визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Африку министр подчеркнул, что Россия выступает за справедливое решение вопроса о закреплении за африканскими государствами мест в Совете Безопасности ООН. Тогда он отметил, что Россия поддерживает вопрос о необходимости включения африканских государств в Совбез ООН.