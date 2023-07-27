Москва, 27 июля, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Обращение внимания правительства к теме НЛО и внеземных цивилизаций всегда свидетельствует о проблемах и кризисе власти. Так заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум прокомментировал первые публичные слушания в Конгрессе США о существовании НЛО.

Иван Шилов ИА Регнум

26 июля в Конгрессе США впервые прошли слушания на тему внеземных цивилизаций и контактов с ними. Перед конгрессменами выступил экс-сотрудник американской разведки Дэвид Граш, который до 2023 года руководил анализом необъяснимых аномальных явлений в агентстве министерства обороны США. По словам Граша, у правительства США есть обломки не только самих неопознанных объектов, но и биоматериал неких неизвестных существ. Граш не смог привести детали, сославшись на секретность информации, и признался, что не видел ничего подобного лично.

По мнению военного политолога Кошкина, в первую очередь сами слушания стоит рассматривать как назревающий кризис во власти, от которого должна отвлечь внимание тема НЛО.

«Интерес к внеземной жизни периодически проявляется, но он так отвлекает внимание от проблем во власти. Сейчас США из-за предвыборной кампании входят в весьма кризисный период, так как два главных претендента — Джо Байден и Дональд Трамп — уже не молоды, а к тому же оба имеют сомнительные хвосты из прошлого, связанные с законом. И чтобы снизить внимание избирателей к непростой ситуации с выборами, вбрасывается такой инфоповод», — рассказал Кошкин.

Эксперт выразил уверенность, что проведение слушаний должно было отвлечь внимание американского электората от насущных проблем. Однако Кошкин не исключил и другую версию заседания Конгресса по такой теме.

«Я не исключаю подготовки провокации в космическом пространстве. США постоянно рвутся в космос и даже хотят вывезти туда страшное оружие. Эти слушания могут быть прикрытием неких экспериментов перед тем, как выйти на следующую ступень действий. Но эта тема не может привлечь к себе внимание достаточного числа населения», — отметил Кошкин.

Также, по мнению военного политолога, сейчас есть более современные технологии, которые способны воздействовать на умы общественности, чтобы заставить их поверить в существование НЛО. Здесь же используется более консервативный и очень несовременный метод оповещения о внеземных цивилизациях.

Не стала исключать версию о готовящейся провокации в космосе и доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

«Тема космоса была актуальна во внешней и внутренней политике США во все времена. Борьба за влияние в космосе никуда не делась, несмотря на то что космос признаётся официальной территорией мира и сотрудничества. Конкуренция там остаётся», — поделилась мнением Войко.

Как отметила эксперт, помимо прочего, американские власти довольно серьёзно относятся к любым разговорам о космосе и существовании других цивилизаций, поэтому при Пентагоне существует отдел по анализу необъяснимых явлений. Тем не менее, по словам политолога, правительство США играет на воображении своего населения, которое действительно ценит истории о различных супергероях, верит в их существование. Кроме того, по словам Войко, в объёме подачи информации по теме НЛО Вашингтон может побороться за первенство с другими государствами. Как объяснила политолог, это может быть связано с отсутствием у американцев критичного мышления или нежеланием разбираться в теме, чем и пользуется американское правительство в своих корыстных целях.

В свою очередь, член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев счёл невозможной подготовку провокации в космосе, так как это бы обязательно заметила российская разведка. Но депутат также согласился с военным политологом Кошкиным, что это больше похоже на назревшие проблемы в американской власти.

«Когда общество в кризисе, то всевозможные оккультные секты, инопланетяне, гадания и прочее становятся популярны и востребованы. Если вспомним кризисное время в нашей стране — конец 1980-х — начало 1990-х, то тогда же тоже были популярны разного рода целители. А США сейчас находятся в духовном кризисе и погружаются в тьму. Не удивлюсь, если вскоре по CNN будет выступать какой-то местный Кашпировский и заряжать их воду. Просто Штаты идут не к развитию, а, наоборот, откатываются назад, в 90-е», — отметил Матвейчев.

Эксперт заключил, что слушания Конгресса об НЛО свидетельствуют лишь о полном упадке развития американской нации.

Ранее профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан на конференции под названием «Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО» в Нью-Йорке заявил, что инопланетяне уже посещали Землю, а некоторые всё ещё остаются среди людей. Учёный считает, что люди, вероятно, видели инопланетян раньше, но, как и южноамериканские племена, которые впервые заметили испанские корабли, не заподозрили в них ничего странного.