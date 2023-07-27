Вашингтон, 27 июля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Киевские власти тайно задействовали часть резервов ВСУ в ходе наступления на южном направлении. Об этом 27 июля сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских военных.

Иван Шилов ИА Регнум

«Некоторые резервы были тайно задействованы на юге», — заявил изданию командир 78-го полка украинского спецназа с позывным Султан.

Ряд других военных украинской армии на условиях анонимности также подтвердили газете эту информацию.

Как передавало ИА Регнум, ранее американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Пентагона сообщила о начале ключевой фазы контрнаступления украинских войск. По утверждению журналистов, Киев бросил в бой тысячи военных, которые до этого были в резерве, а часть из них прошла западную подготовку. Издание указало, что местом проведения этой операции стало запорожское направление.

Позднее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ предприняли очередную неудачную попытку прорвать оборону в регионе. Он уточнил, что российские войска успешно отразили все попытки атак ВСУ, которые понесли серьёзные потери.

До этого экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что НАТО вынуждает Киев отправлять неподготовленных украинских военных в контрнаступление, которое закончится их разгромом. Он отметил, что альянс готов принести Киев в жертву для достижения собственных целей, а нынешний украинский лидер Владимир Зеленский неукоснительно следует указаниям Запада.

Перед этим президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли свыше 26 тысяч человек личного состава. Глава государства добавил, что воюющие на стороне Киева иностранные наёмники «из-за своей глупости» несут значительные потери.