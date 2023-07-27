Москва, 27 июля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Президента Франции Эммануэля Макрона не стоит пускать на саммит БРИКС, который состоится в ЮАР в августе. Французскому лидеру для начала нужно изменить свою политику. Такое мнение высказали читатели китайского портала «Гуаньча», поддержав желание России не приглашать Макрона на это мероприятие.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Эммануэль Макрон

«Запад будет знать, как ставить себя выше других», — написал один из пользователей.

Комментаторы считают, что с высокомерием Запада необходимо бороться, а западным странам очень полезно побывать в таком положении, потому что за свои поступки на международной арене надо отвечать.

«Запад будет знать, как ставить себя выше других», — констатировал читатель портала.

23 июля стало известно, что Макрона не пригласили на саммит БРИКС в ЮАР. Президент страны Сирил Рамафоса как председатель БРИКС направил приглашения главам 70 стран на саммит объединения, однако среди приглашенных нет ни президента Франции, ни лидеров США и Великобритании.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня газета L’Opinion сообщила, что Макрон попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу позволить ему принять участие в августовском саммите БРИКС. Рамафосу эта просьба удивила. При этом ЮАР ничего не ответила по поводу возможности приезда лидеров других стран на саммит БРИКС.

Москва исходит из того, что в БРИКС не должно быть стран, которые присоединились к противозаконной политике односторонних санкций против России и других государств.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя желание Макрона, заявил, что лидеры стран, которые ведут враждебную политику в отношении России, неуместны на саммите БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР). Он пояснил, что Россия не скрывает такого подхода и об этом были оповещены коллеги из ЮАР.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что участие французского лидера не вписывается в мероприятие ни по одному из параметров встречи, а носит лишь деструктивный характер. Эксперт напомнил, что президент Франции представляет интересы стран G7, организации, которая занимает противоположную России, Китаю и другим государствам позицию по многим международным вопросам.

Саммит БРИКС пройдёт очно в Йоханнесбурге 22–24 августа.