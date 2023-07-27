В Китае поддержали желание России не приглашать Макрона на саммит БРИКС
Читатели «Гуаньча» поддержали желание России не приглашать Макрона на саммит БРИКС в ЮАР
Москва, 27 июля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Президента Франции Эммануэля Макрона не стоит пускать на саммит БРИКС, который состоится в ЮАР в августе. Французскому лидеру для начала нужно изменить свою политику. Такое мнение высказали читатели китайского портала «Гуаньча», поддержав желание России не приглашать Макрона на это мероприятие.
«Запад будет знать, как ставить себя выше других», — написал один из пользователей.
Комментаторы считают, что с высокомерием Запада необходимо бороться, а западным странам очень полезно побывать в таком положении, потому что за свои поступки на международной арене надо отвечать.
«Запад будет знать, как ставить себя выше других», — констатировал читатель портала.
23 июля стало известно, что Макрона не пригласили на саммит БРИКС в ЮАР. Президент страны Сирил Рамафоса как председатель БРИКС направил приглашения главам 70 стран на саммит объединения, однако среди приглашенных нет ни президента Франции, ни лидеров США и Великобритании.
Как сообщало ИА Регнум, 13 июня газета L’Opinion сообщила, что Макрон попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу позволить ему принять участие в августовском саммите БРИКС. Рамафосу эта просьба удивила. При этом ЮАР ничего не ответила по поводу возможности приезда лидеров других стран на саммит БРИКС.
Москва исходит из того, что в БРИКС не должно быть стран, которые присоединились к противозаконной политике односторонних санкций против России и других государств.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя желание Макрона, заявил, что лидеры стран, которые ведут враждебную политику в отношении России, неуместны на саммите БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР). Он пояснил, что Россия не скрывает такого подхода и об этом были оповещены коллеги из ЮАР.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что участие французского лидера не вписывается в мероприятие ни по одному из параметров встречи, а носит лишь деструктивный характер. Эксперт напомнил, что президент Франции представляет интересы стран G7, организации, которая занимает противоположную России, Китаю и другим государствам позицию по многим международным вопросам.
Саммит БРИКС пройдёт очно в Йоханнесбурге 22–24 августа.