Берлин, 27 июля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины как минимум привело бы к росту цен на газ, заявил 27 июля на пресс-конференции глава германской Wintershall Dea Марио Мерен.

РИА Новости

«В Европе всё ещё есть ряд стран, которые получают значительные объёмы газа из России, и если этот газ не будет поставляться в эти страны, то как минимум мы увидим снова рост цен, если эти объёмы исчезнут с рынка», — сказал Мерен, слова которого привёл ТАСС.

Также он сообщил, что Wintershall Dea проводит полное юридическое отделение своего бизнеса за рубежом от предприятий в России. Компания закрывает офис в Санкт-Петербурге и вывозит сотрудников из страны.

Как передавало ИА Регнум, о том, что германская компания планирует уход с российского рынка и вывозит персонал из страны, стало известно в апреле.

Тогда же Мерен информировал, что у Wintershall Dea нет планов по восстановлению газопровода «Северный поток», её руководство сосредоточено на обеспечении безопасности в сфере экологии в районе повреждений трубопровода.

Wintershall Dea является акционером оператора газопровода «Северный поток» (доля 15,5%). При этом в своём отчете предприятие сообщило, что после повреждений газопровода полностью списало свою долю в операторе «Северного потока».