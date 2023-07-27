Вашингтон, 27 июля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Лидер меньшинства Республиканской партии в Сенате Конгресса Соединённых Штатов 81-летний Митч Макконнелл во время пресс-конференции замер не менее чем на 20 секунд и затем покинул мероприятие. Об этом 27 июля сообщила газета The Washington Post.

Кадр из видео

На выложенных изданием кадрах видно, что политик внезапно остановил выступление, замолчал примерно на 20 секунд и при этом стал пристально смотреть в пространство перед собой.

Он не ответил на вопрос сенатора-республиканца Джона Баррассо о том, хочет ли он что-либо ещё сказать прессе, и отошёл от микрофона в сопровождении коллег.

Спустя несколько минут Макконнелл вернулся на пресс-конференцию и заявил, что он хорошо себя чувствует в ответ на вопрос одного из журналистов, не связано ли произошедшее с его недавним сотрясением мозга.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3822346" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса Митч Макконнелл покинул пресс-конференцию после того, как внезапно застыл на 20 секунд

Как уточняет газета, позднее помощник сенатора заявил, что Макконнелл почувствовал головокружение и ненадолго отошёл от микрофона, а позднее отвечал на другие вопросы представителей СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта Макконнелла госпитализировали в одну из больниц в Вашингтоне. По данным источников, политик оступился в ходе частного ужина в одном из отелей и упал. Позднее врачи диагностировали у него сотрясение мозга.