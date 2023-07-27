Москва, 27 июля, 2023, 13:36 — ИА Регнум. В России снижается уровень преступности среди несовершеннолетних, но вместе с тем растёт количество диверсий и других тяжких преступлений, в которых участвуют подростки. Об этом 27 июля сообщил замначальника по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами власти главка МВД Вадим Гайдов на заседании президиума Общественного совета при ведомстве.

Кирилл Брага/РИА Новости

«Увеличилось число особо тяжких противоправных деяний, среди которых преобладают правонарушения, связанные со сбытом наркотиков путем закладок, диверсии, насильственные действия», — сказал он.

Гайдов сообщил, что число тяжких преступлений, совершённых подростками, выросло более чем в полтора раза. На учёте в МВД состоят более 105 тыс. несовершеннолетних, из которых 94% учатся в образовательных учебных заведениях, причём их значительная часть проживает в благополучных семьях.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года замсекретаря Совбеза Александр Гребёнкин заявил, что украинские спецслужбы вербуют подростков, обещая от 5 до 10 тыс. рублей за совершение диверсий. Он отметил, что это относится к тяжким преступлениям, а те, кто на них решается, ломают себе жизнь, не подозревая о неизбежности наказания.

Гребёнкин также рассказал, что Запад планирует привлекать российскую молодёжь для того, чтобы расшатывать ситуацию в стране. Для этого спецслужбы применяют новые приёмы, чтобы разжигать агрессию среди молодых людей, сталкивать различные группировки представителей субкультур.