В МВД сообщили о росте количества диверсий, совершаемых подростками
Москва, 27 июля, 2023, 13:36 — ИА Регнум. В России снижается уровень преступности среди несовершеннолетних, но вместе с тем растёт количество диверсий и других тяжких преступлений, в которых участвуют подростки. Об этом 27 июля сообщил замначальника по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами власти главка МВД Вадим Гайдов на заседании президиума Общественного совета при ведомстве.
«Увеличилось число особо тяжких противоправных деяний, среди которых преобладают правонарушения, связанные со сбытом наркотиков путем закладок, диверсии, насильственные действия», — сказал он.
Гайдов сообщил, что число тяжких преступлений, совершённых подростками, выросло более чем в полтора раза. На учёте в МВД состоят более 105 тыс. несовершеннолетних, из которых 94% учатся в образовательных учебных заведениях, причём их значительная часть проживает в благополучных семьях.
Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года замсекретаря Совбеза Александр Гребёнкин заявил, что украинские спецслужбы вербуют подростков, обещая от 5 до 10 тыс. рублей за совершение диверсий. Он отметил, что это относится к тяжким преступлениям, а те, кто на них решается, ломают себе жизнь, не подозревая о неизбежности наказания.
Гребёнкин также рассказал, что Запад планирует привлекать российскую молодёжь для того, чтобы расшатывать ситуацию в стране. Для этого спецслужбы применяют новые приёмы, чтобы разжигать агрессию среди молодых людей, сталкивать различные группировки представителей субкультур.