Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приглашает молодых людей, проживающих в странах Африки, приехать в Сочи в марте 2024 года для участия во Всемирном фестивале молодёжи. Об этом он объявил 27 июля на саммите Россия—Африка в Санкт-Петербурге.

Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

«Это масштабный форум, который соберёт молодых людей со всего мира. Ожидается участие свыше 20 тыс. представителей из более чем 180 стран мира», — сказал Путин.

Президент также пригласил спортсменов из Африки на фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге и Игры будущего в Казани.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 4 июля 2023 года, во время саммита стран Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели, также пригласил на фестиваль в Сочи делегации из стран ШОС. Он подчеркнул, что это станет самым масштабным молодёжным событием года.

Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи пройдёт с 1 по 7 марта 2024 года по распоряжению Путина. Председателем оргкомитета он назначил замглавы администрации президента Сергея Кириенко.