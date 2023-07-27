Горно-Алтайск, 27 июля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Кадры с места крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай публикует 27 июля ИА Регнум.

Кадр из видео

На кадрах видны обломки упавшего в Тунгуре воздушного судна. Обломки вертолёта, лежащие на поле, охвачены огнём.

При падении Ми-8 зацепил опору линии электропередачи.

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Как сообщало ИА Регнум, 27 июля вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Республике Алтай. В результате ЧП винтокрылая машина загорелась. На борту упавшего вертолёта Ми-8 компании «АлтайАвиа» находились туристы. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа и 12 пассажиров. Сообщалось о гибели шести человек. Уточняется, что три человека находятся в тяжёлом состоянии.