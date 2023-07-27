Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Россия поставит в Африку десять мобильных лабораторий и подготовит сотни специалистов в рамках совместной программы борьбы с инфекциями. Об этом 27 июля заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

Кристина Кормилицина/Известия

«Россия поставит десять мобильных лабораторий и подготовит сотни специалистов в рамках совместной с Африкой программы по борьбе с инфекциями», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин предложил изучить возможность создания в Африке школ с изучением русского языка. Президент уточнил, что Россия также планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов.

Глава государства подчеркнул, что Россия готова расширять сотрудничество с африканскими странами в обучении их студентов. Он добавил, что квота на студентов из стран Африканского континента будет увеличиваться.