Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Россия в рамках зерновой сделки давала Украине возможность экспортировать зерно, но ни одно из условий Москвы по соглашению так и не выполнили. С таким заявлением 27 июля выступил президент Владимир Путин на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что это соглашение заключили при участии ООН для помощи беднейшим странам, в том числе в Африке. Но из 32,8 млн тонн грузов, которые вывезли с Украины за год, 70% поступило странам с высоким доходом, а в беднейшие страны — менее 1 млн тонн грузов.

«Россия пошла на участие в этой так называемой сделке в том числе из-за содержавшихся в ней обязательств о том, что будут сняты нелегитимные препятствия для поставок на мировые рынки нашего зерна и удобрений <…> На деле ничего не произошло из того, что мы обговаривали, и того, что на было обещано», — сказал Путин.

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Президент подчеркнул, что снятие ограничений нужно было России, чтобы помочь странам, испытывающим недостаток продуктов питания. При этом страны Запада, препятствуя этим поставкам, лицемерно обвиняют Москву в продовольственном мировом кризисе, отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Россия отказалась продлевать зерновую сделку с 18 июля 2023 года. Путин отметил, что она не выполняла заявленных гуманитарных целей. Он также пообещал, что Россия будет поставлять продовольствие и удобрения в страны Африки, несмотря на санкции.

При этом, как отметил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, российская сторона может вернуться к зерновой сделке. Но для этого нужно, чтобы началось практическое выполнение условий России.