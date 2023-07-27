Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 12:42 — ИА Регнум. В расчётах со странами Африки необходимо переходить на национальные валюты, включая рубль. Об этом 27 июля заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

Сергей Лантюхов, Известия

Он подчеркнул, что Москва готова к работе с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры, по подключению банковских учреждений к созданной в России системе передачи финансовых сообщений, позволяющих осуществлять трансграничные платежи независимо от западных систем.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что переход в торговле на национальные валюты оздоровит мировую экономику.

Так, переход на расчёты в нацвалютах внутри Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), по его словам, уже не остановить. Россия и Турция продвигаются в вопросе перехода на нацвалюты. Лавров уточнял, что процесс находится в «продвинутой стадии» и стороны обсуждают использование российской платежной карты «Мир» на территории Турции.