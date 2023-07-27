Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. За 2022 год Россия поставила Африке 11,5 млн тонн зерна, заявил 27 июля президент Владимир Путин на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА Регнум

«Зерновых Россия экспортировала в Африку в 2022 году 11,5 млн тонн, а только за первые шесть месяцев этого года — почти уже 10 млн тонн», — заявил Путин.

Обязательства перед странами Африки Россия выполнила в полном объёме, несмотря на санкции.

По поводу выхода России из зерновой сделки президент отметил, что ни одно из условий Москвы, включая вывод из-под санкций экспорта российских зерна и удобрений, западные участники соглашения не выполнили.

Президент назвал несостоятельным такой аргумент невыполнения российских условий как нежелание дать возможность Москве заработать на экспорте зерна.

«Но это же безвозмездная передача. Нет, не выпускают, несмотря на все пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам», — отметил Путин.

Также президент заявил, что в ближайшие четыре месяца Россия готова бесплатно поставить по 25–50 тысяч тонн зерна Зимбабве, Буркина-Фасо, Эритрее и Сомали.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия намерена вернуть удобрения, которые оказались заблокированы из-за санкций в европейских портах.