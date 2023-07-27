Симферополь, 27 июля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Власти Крыма приняли решение запретить жителям с 31 июля посещать Арабатскую стрелку. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«С 20:00 31 июля 2023 года пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещен», — говорится в сообщении.

Эти меры вводят до особого распоряжения. Их приняли для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам.

В ведомстве пояснили, что запрет не касается сотрудников и работников экстренных оперативных служб, а также граждан, ведущих работы оборонного значения и связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

Арабатская стрелка находится на северо-востоке Крымского полуострова, соединяя Херсонскую область и восточную часть Крыма.