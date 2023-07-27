Якутск, 27 июля, 2023, 19:12 — ИА Регнум. В Ленском районе Якутии, где добывается газ, идущий по газопроводу «Сила Сибири», 27 июля сварили первый стык межпоселкового газопровода от газораспределительной станции Мурья до п. Беченча. Дав команду на сварку, глава Якутии Айсен Николаев положил начало газификации трёх населённых пунктов Ленского района Якутска: Мурьи, Беченче и Батамае.

Андрей Сорокин, ЯСИА Глава Якутии Айсен Николаев дал команду на сварку первого стыка межпоселкового газопровода от газораспределительной станции Мурья до п. Беченча

«Все работы необходимо выполнить в кратчайшие сроки, чтобы уже в следующем году в этих трех населенных пунктах появилось голубое топливо. Благодаря этому возможность подключиться к газу получит практически тысяча человек. Это очень важно, потому что именно здесь, в Ленском районе, добывается газ, который идёт по газопроводу «Сила Сибири», — отметил Айсен Николаев.

Андрей Сорокин, ЯСИА Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей Ленского района Якутска с началом газификации трёх населённых пунктов Ленского района

Якутия является лидером на Дальнем Востоке и занимает пятое место в стране по социальной газификации. В 2022 году в регионе было построено 336 км сетей, что в 25 раз больше, чем в 2021 году. По программе социальной газификации к голубому топливу подключили более 2800 домов. До 2030 года планируется газифицировать еще свыше 15,5 тысячи домов.

В вышеупомянутом селе Мурья будет построено более 4 км газопроводов для подключения 59 жилых домов, а также администрации, медпункта и магазина. В селе Беченча предстоит смонтировать более 15 км газовых сетей для газификации 246 домов, а также отделения связи, клуба, администрации, пекарни, магазинов, пилорамы, библиотеки, коровника на 120 голов и квартальной котельной. Ещё порядка 3 км газопроводов для подключения 24 жилых домов будет построено в селе Батамай. Газ дойдет также до местного общественного центра, котельной и животноводческого комплекса.

Протяжённость нового подземного газопровода высокого давления составляет более 36,2 км. Он будет введён в эксплуатацию в июле 2024 года, сообщил генеральный директор главного подрядчика — АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

Газификация населённых пунктов Ленского района проводится по программе развития газоснабжения и газификации республики на 2021–2025 годы, которую в 2020 году подписали Айсен Николаев и глава Газпрома Алексей Миллер. В программу вошли более 30 населённых пунктов Олёкминского, Ленского, Алданского, Нерюнгринского районов, прилегающих к газопроводу «Сила Сибири».

Как сообщало ИА Регнум, в начале 2023 года открыли новое якутское крупное месторождение газа в Олекминском районе, вблизи магистрального газопровода «Сила Сибири». Извлекаемые запасы оцениваются в 34,8 млрд кубометров. В декабре 2022 года компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») открыла в Якутии крупное Кубалахское месторождение нефти и газа. На баланс Госкомиссии по запасам поставлены свыше 9,5 млрд кубометров газа и более 1,5 млн тонн нефти.