Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв призвал улучшить жизнь в Африке, подняв её к середине столетия до уровня жизни на других континентах. Об этом глава госкорпорации заявил 27 июля на саммите Россия — Африка.

«Задача нашего поколения — подготовить всё, чтобы в 40-х–50-х годах качество жизни в Африке, технологический суверенитет и потенциал развития были не хуже, чем на других континентах нашей планеты», — заявил Лихачёв.

Он подчеркнул, что сократить эту дистанцию Африке поможет атомная энергетика. Благодаря ей разрыв удастся преодолеть и за несколько десятилетий сделать то, на что ушли сотни лет у других цивилизаций, совершить прорыв в новое качество технологий и в новое качество жизни.

Африка покажет, что мирный атом нужно использовать и что дискуссия о том, насколько обоснованно применение атомных технологий для развития тех или иных стран, несостоятельна, заявил Лихачёв.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля в Росатоме рассказали о планах начать в этом году добычу и переработку урановой руды в Танзании. На этапе опытно-промышленной эксплуатации будут ежегодно добывать пять тонн жёлтого кека (оксид урана).

По данным Росатома, месторождение Ньота в Танзании — одно из крупнейших в мире. Запас ресурсов оценивается в 152 млн тонн урановой руды.

Завтра, 28 июля, по итогам второго саммита Россия — Африка, начавшегося 27 июля в Санкт-Петербурге, президент Владимир Путин выступит с заявлением для СМИ.