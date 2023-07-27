Вашингтон, 27 июля, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден достаточно серьёзно относится к теме неопознанных летающих объектов (НЛО), а его администрация принимает меры для их каталогизации и изучения. Об этом 26 июля заявил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя недавние слушания по этому вопросу в американском Конгрессе.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

По словам Кирби, если бы американский лидер не считал серьёзными случаи встречи пилотов ВВС США с НЛО, он не стал бы поручать Пентагону создавать управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO), а также вести сбор сообщений, анализ данных и создавать систему для такого анализа.

«У меня нет информации, которую я мог бы предоставить вам по этому вопросу, но президент определённо относится к проблеме неопознанных летающих феноменов серьёзно», — сказал он.

Представитель Белого дома уточнил, что надеется на то, что усилия властей США в этом вопросе позволят им больше узнать о нём.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Конгрессе США состоялись первые слушания на тему существования внеземных цивилизаций и контактов с ними. В ходе них доклад перед конгрессменами зачитал бывший сотрудник американской разведки Дэвид Граш, ранее отвечавший за анализ необъяснимых аномальных явлений в Пентагоне. Он уточнил, что лично общался с чиновниками, которым было известно о наличии летательных объектов «нечеловеческого» происхождения.

До этого Граш заявил, что власти США в ходе секретной программы смогли получить космические корабли внеземного происхождения. Он добавил, что не может из соображений национальной безопасности предоставить доказательства своих утверждений.