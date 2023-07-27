Магас, 27 июля, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Власти Ингушетии собираются восстановить ГУП «Кавдоломит» — предприятие, которое находится в горном Джейрахском районе региона. Перезапуск запланирован как часть реализации одного из пяти масштабных прорывных проектов республиканского значения, которые включены в модель экономического развития субъекта. В частности, ГУП «Кавдоломит» войдет в состав индустриального парка «Джейрах», где будет добываться и перерабатываться доломит.

Pravitelstvori.ru Махмуд-Али Калиматов

Некоторое время назад в социальных сетях распространилась информация о том, что ГУП «Кавдоломит» якобы признан банкротом. Сообщалось, что имущество предприятия продадут частникам. Речь идет о механизированном птичнике, который был построен в 1984 году, а также о блоке подсобного хозяйства с мастерскими 1978 года постройки. Площадь упомянутых зданий составляет 1180,9 квадратных метра и 865 квадратных метров соответственно. В соответствии с официальной информацией, которой располагает региональное министерство промышленности и цифрового развития, предприятие «Кавдоломит» не признавалось банкротом. Однако в последние годы оно является нерентабельным, а имущество, о котором говорилось выше, принадлежит правительству Ингушетии. Вопрос о его продаже не поднимался.

В начале текущего года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал поручение включить «Кавдоломит» вместе с другими профильными предприятиями, специализирующимися на добыче доломита, в проект создания индустриального парка «Джейрах». Тогда он поручил реанимировать предприятие и перезапустить производство. Этот процесс предполагает, помимо всего прочего, и создание на «Кавдоломите» нужной инфраструктуры, а также реконструкцию зданий.

Индустриальный парк «Джейрах» крайне важен для экономического развития Ингушетии, отметили в пресс-службе главы и правительства республики. Планируется, что объект займет 31 гектар площади и будет производить 236 тысяч тонн изделий из доломита ежегодно, в том числе за счет мощностей «Кавдоломита». Реализация проекта позволит создать 50 новых рабочих мест для жителей региона.

Махмуд-Али Калиматов прокомментировал сообщения о якобы состоявшемся банкротстве «Кавдоломита», отметив противоречие с политикой властей в отношении региональной промышленности. По его словам, руководство субъекта, напротив, уже которой год активно работает над восстановлением и развитием простаивающих предприятий, обладающих хорошим промышленным потенциалом и способных принести пользу жителям Ингушетии, а также внести вклад в ее экономику.

«ГУП «Кавдоломит» имеет особое значение в рамках реализации прорывного проекта по созданию индустриального парка «Джейрах». Это предприятие обладает значительными ресурсами и возможностями для развития в рамках данного проекта, что может привести к созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и стимулированию экономического роста в нашем регионе», — подчеркнул Калиматов. Как напомнил глава региона, сохранение и развитие предприятий, находящихся в госсобственности, представляет собой стратегический интерес для республики. По его мнению, это позволяет руководству субъекта взять под контроль ключевые отрасли экономики и обеспечивать их устойчивое и эффективное функционирование в интересах населения Ингушетии.

Калиматов заявил, что взял ситуацию с ГУП «Кавдоломит» на личный контроль и в ней разбираются представители компетентных ведомств.

Напомним, в рамках международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего — 2023» президент России Владимир Путин заявил, что развитие промышленности остается для страны приоритетным направлением.