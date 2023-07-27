Москва, 27 июля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. В Москве почтили память детей Донбасса, погибших в результате украинских ударов. Масштабная акция прошла у посольств стран Запада, которые поддерживают киевский режим и поставляют ему оружие. Память погибших в результате военных действий детей пришли почтить почти сотни активистов «Единой России» и «Молодой гвардии». Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе политической партии.

Кадр из видео Единая Россия

«Преступления против детей не имеют срока давности. Почти 300 погибших детей, почти 700 ― кто получил тяжёлые ранения. Это малыши, которые только начинали жить, у которых все было впереди. <…> Это трагедия и завет для нас: помнить, сделать так, чтобы об этих преступлениях знал весь мир и эти трагедии никогда не повторились», ― говорится в сообщении.

Председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов призвал украинские власти и страны Запада задуматься о последствиях и прекратить обстрелы гражданского населения Донбасса и других новых регионов России.

«Страны Запада должны помнить, что оружие, которое они поставляют украинскому режиму, применяется против мирного населения», ― подчеркнул он.

Памятные акции в этот день также прошли у посольств России в США, Великобритании, Польше, Франции, Германии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Эстонии, Греции и Чехии. Активисты вышли к ним с портретами детей, которые погибли от обстрелов украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля 2022 года врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днём памяти детей — жертв войны в Донбассе.

27 июля он сообщил, что за время украинской агрессии погибли 228 детей.

Как заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, в результате преступных действий украинской стороны за девять лет пострадали почти 14 тысяч жителей Донбасса, более 5 тысяч человек погибли.