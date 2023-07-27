Кызыл, 27 июля, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Пропавшего накануне в Республике Тува четырёхлетнего мальчика спасатели обнаружили живым в лесу. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба МЧС.

МЧС России

«Он обнаружен в 02:30 мск в лесном массиве в 2,5 км от села Хайыракан», — говорится в сообщении.

Состояние ребёнка удовлетворительное, врачи его осматривают.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля спасатели начали поиски четырёхлетнего мальчика, пропавшего со двора частного дома в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района Тувы. Ребёнок исчез, когда следивший за ним родственник занимался работами по хозяйству. Родные мальчика начали его поиски и, когда они завершились неудачей, обратились к правоохранителям.

В середине июля в горах Адыгеи нашли живой и здоровой ранее потерявшуюся одиннадцатилетнюю девочку. Её вернули родителям, состояние ребёнка удовлетворительное.