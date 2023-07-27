Москва, 27 июля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Комитет Совфеда по обороне 27 июля одобрил закон о повышении до 30 лет призывного возраста, сообщил журналистам сенатор Константин Басюк.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Да, поддержали. Закон важный», — заявил член комитета Басюк, отметив, что нововведение поддержали единогласно.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля Госдума проголосовала за увеличение на три года верхней границы призывного возраста срочной службы, до 30 лет. При этом нижняя граница осталась прежней — 18 лет.

Депутаты проголосовали за поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». Теперь с 1 января 2024 года призыву на срочную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

На этом же заседании депутаты отклонили поправку о поэтапном увеличении нижней границы призывного возраста до 21 года и верхней — 30 лет, которое предлагали ввести с 2024 года. Предлагалось в 2024 году установить призывной возраст от 19 до 28 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.