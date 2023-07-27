Мелитополь, 27 июля, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку прорвать оборону в Запорожской области, сообщил 27 июля врио губернатора региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

«За прошедшие сутки противник увеличил число обстрелов населённых пунктов Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки — 41 обстрел», — написал Балицкий.

По его словам, утром украинские военные пытались прорвать российскую оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки, однако подразделения российской армии отразили попытки наступления и разбили противника. Балицкий добавил также, что ВСУ понесли значительные потери.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее рассказал о восстановлении и укреплении линии обороны у Днепра в Запорожской области на месте обмелевшего после разрушения ВСУ плотины ГЭС Каховского водохранилища. Он подчеркнул, что российские войска не питают иллюзий на тему того, что ВСУ не предпримут попытку переправиться через Днепр.

До этого Рогов назвал ситуацию на запорожской линии фронта «относительным затишьем перед бурей». Он уточнил, что украинская армия проводит передислокацию на этом участке фронта.