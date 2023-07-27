Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Россия готова стать партнёром стран Африки в развитии сельского хозяйства и производства продовольствия, чтобы они постепенно начали экспортировать его. Об этом 27 июля заявил помощник президента России Андрей Фурсенко во время выступления на сессии «Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета» на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

РИА Новости/Виталий Тимкив

Как отметил помощник президента, он уверен в том, что уже в среднесрочной перспективе Африка превратится из потребителя продовольствия в его производителя, и не только для собственных нужд, но и для других стран.

«И я могу точно сказать, что Россия во всех этих направлениях готова не просто подставить плечо, а быть партнёром для того, чтобы эти важные критические направления развивались», — сказал он.

Фурсенко уточнил, что для этого необходимы новые, способные обеспечивать урожаи в условиях меняющегося климата сорта зерновых и удобрения.

«В Африке огромное количество необработанных земель, на которых можно выращивать продукты. Но для этого требуются новые технологии, новые подходы — и для этого требуются квалифицированные люди», — пояснил помощник главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин 28 июля выступит с заявлением для СМИ по итогам саммита Россия — Африка. Представитель Кремля уточнил, что собственно встреча на высшем уровне в рамках мероприятия также состоится 28 июля.

До этого глава Африканского союза Азали Ассумани заявил, что африканские государства на саммите в Петербурге хотят обсудить с Путиным возможность возобновления зерновой сделки. Он уточнил, что последствия конфликта на Украине затрагивают весь мир и особенно Африку в вопросах социально-экономического характера.