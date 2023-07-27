Киев, 27 июля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил 26 июля в эфире национального телемарафона об ударе по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он сообщил, что в Староконстантинове произошли три серии взрывов.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также написал в Telegram-канале что ракетными ударами поражена авиабаза в Староконстантинове, на которой базировались украинские Су-24М, с которых совершались пуски ракет Storm Shadow. Он добавил, что в результате уничтожены самолёты и складированные в ангарах боеприпасы.

В Минобороны России пока не подтверждали ракетные удары по авиабазе в Староконстантинове Хмельницкой области.