Донецк, 27 июля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинской армии получил ранения мирный житель. Об этом 27 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«В результате обстрела Киевского района ранен 20-летний парень по улице Аргунова», — написал он.

Киевский район находится на севере города и ВСУ с момента объявления независимости ДНР весной 2014 года после государственного переворота на Украине регулярно подвергают его обстрелам. Северной окраиной этого района является аэропорт Донецка, который полностью разрушили во время долгих боёв и при штурме ополченцами ДНР, выбивавшими засевших там военных ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее представительство ДНР в СЦКК сообщили, что утром 27 июля украинская армия в течение 15 минут выпустила по Донецку 17 снарядов натовского калибра. Обстрелу подверглись Киевский и Петровский районы города.

До этого военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ из-за неблагоприятной для них оперативно-тактической обстановки на купянском и краснолиманском направлениях усилили обстрелы прифронтовых населённых пунктов ЛНР. Он подчеркнул, что такие действия не имеют смысла с военной точки зрения.