Эдинбург, Великобритания, 27 июля, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Экоактивисты разрисовали розовой краской портрет британского короля Карла III, который находится в Национальной портретной галерее Шотландии в Эдинбурге. Об этом 26 июля сообщила газета Daily Mail.

По информации издания, два экоактивиста написала на протрете монарха слова «Народ могущественнее повелителя», раскрасили розовой краской костюм Карла III и вместо галстука нарисовали каплю. После этого они приклеили себя к полу в галерее по обе стороны от полотна.

Активисты одной из местных групп высказывают недовольство тем, что правительство Шотландии продолжает выдавать новые лицензии на добычу нефти и газа. Они пообещали продолжать свои атаки до тех пор, пока эта ситуация не изменится.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года экоактивисты попытались испачкать краской картины американского художника, классика поп-арта Энди Уорхола в Национальной галерее Австралии в Канберре. При этом картины не пострадали, так как они находятся под защитным стеклом. Также один из активистов пытался приклеить себя к картине, однако его успели оттащить.

В середине июня участники экологического протестного движения Just stop oil («Просто остановите нефть») прервали показ оперы «Диалоги кармелиток» Франсиса Пуленка на Глайндборнском фестивале на востоке Британии. Во время концерта они стали выкрикивать лозунги, гудеть и взрывать хлопушки. Экоактивистов не стали задерживать и просто вывели из зала, и спустя 20 минут показ оперы возобновили.