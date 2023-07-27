Москва, 27 июля, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Тверской районный суд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена к 20 годам колонии со штрафом в 2,5 млн рублей по делу о выводе из России более 126 млрд рублей, сообщили 27 июля в Генпрокуратуре

Кадр из видео Олигарх Вячеслав Платон

«Суд признал Вячеслава Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 2,5 млн рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Платон находится в международном розыске, дело рассмотрели заочно.

В доход государства конфисковали имущество, фактическим владельцем которого является молдавский бизнесмен.

Установлено, что фактический владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России создал преступное сообщество. С июня 2013 года по май 2014 года участники этого сообщества совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций. Общая сумма операций превысила 126 млрд рублей.