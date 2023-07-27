Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» станет одной из ключевых участниц форума Россия — Африка, который проходит 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге. Ожидается, что саммит будет самым масштабным событием в российско-африканских отношениях, нацеленным на укрепление сотрудничества России с африканскими странами во всех его измерениях.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Представители «ФосАгро» примут участие в панельных дискуссиях форума, касающихся продвижения гуманитарной политики на Африканском континенте и решения глобальных вызовов, таких как ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и защита почвенных ресурсов; посвященных вопросам сотрудничества между Россией и странами Африки в области передовых технологических решений для обеспечения устойчивого развития континента, а также — реализации проектов научно-технического развития на основе фундаментальных исследований.

Как рассказали в компании, «ФосАгро» является крупнейшим российским поставщиком удобрений в страны Африки с долей 33% от суммарного объёма экспорта. Только за последние пять лет компания нарастила поставки в Африку в пять с половиной раз — со 117,9 тыс. тонн в 2018-м до 540 тысяч тонн в 2022 году. За последний год экспорт «ФосАгро» в страны Африки вырос на четверть. География поставок продукции «ФосАгро» на Африканский континент охватывает 21 страну (Алжир, Ангола, Бенин, Габон, Гана, Демократическая Республика Конго, Египет, Зимбабве, Камерун, Кения, Кот-д’Ивуар, Ливия, Мавритания, Мали, Марокко, Мозамбик, Республика Конго, Сенегал, Сьерра-Леоне, Танзания, ЮАР).

«Африка является одним из приоритетных направлений международного развития «ФосАгро»: в ближайшие три года компания рассчитывает нарастить поставки ещё в два раза. Запуск нового завода в Волхове в Ленинградской области станет фактором расширения экспортного потенциала поставок на Африканский континент. Новый завод-миллионник «ФосАгро» расположен рядом с балтийскими портами, ориентированными на экспорт продукции в дружественные страны», — отметил заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко. При этом он подчеркнул, что обширная продуктовая линейка «ФосАгро» позволяет учитывать специфику африканских регионов, предлагая клиентам наиболее рациональные решения, в области управления урожайностью. Следует отметить, что экоэффективные удобрения компании, в составе которых нет опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия, обеспечивают экологичность производимой африканскими фермерами сельхозпродукции.

К саммиту Россия — Африка компания запускает лекционную платформу Pro Agro Lectorium. Это удобный онлайн-сервис с образовательными лекциями для африканских аграриев о ведении устойчивого сельского хозяйства, основах минерального питания растений, правильном применении минеральных удобрений для достижения продовольственной безопасности, получении продукции растениеводства с высокими потребительскими качествами.

Платформа Pro Agro Lectorium является логичным продолжением ранее реализованных на Африканском континенте гуманитарных инициатив компании. Так, в 2019 году «ФосАгро» выступила официальным партнером запуска региональной сети почвенных лабораторий в Африке (African Soil Laboratory Network — AFRILAB) в рамках глобальной инициативы в области защиты почв — совместного проекта с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО ООН). В настоящее время африканская сеть насчитывает 143 лаборатории в 48 странах.

В октябре 2020 г. стартовала совместная глобальная программа ФАО и «ФосАгро» «Доктора для почв». Она нацелена на развитие навыков фермеров в вопросах устойчивого использования почв и повышения их плодородия. В рамках программы разработаны специальные комплекты инструментов — «почвенные аптечки». Они позволяют африканским фермерам самостоятельно оценивать состояние своих полей и определять перечень питательных веществ, которые необходимо вносить в почву для получения максимального урожая.

Кроме того, в рамках совместной с ЮНЕСКО и ИЮПАК программы «Зеленая химия для жизни» «ФосАгро» ежегодно вручает гранты на исследования в области разработки технологий, позволяющих сократить воздействие на окружающую среду. За шесть лет международное жюри рассмотрело более 800 заявок и выбрало в качестве получателей грантов более 40 молодых исследователей. Двенадцать из них — талантливые африканские ученые. В 2018 году партнерство компании и ИЮПАК достигло новой вехи — стартовал новый проект «Летние школы по зеленой химии». За время участия «ФосАгро» в проекте стипендии от компании получили более 100 молодых африканских ученых.