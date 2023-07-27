Москва, 26 июля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. С момента начала спецоперации вызовы и угрозы в сфере цифровой безопасности резко выросли, против России развязали настоящую войну в киберпространстве. Об этом 26 июля заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в обращении к участникам стратегической сессии госкорпорации «Росатом».

Иван Шилов ИА Регнум

Как указал зампред Совбеза, на сегодняшний день связанные с цифровой безопасностью государства и надежной работой всех информационных систем вопросы очень важны.

«С момента начала специальной военной операции все вызовы и угрозы в этой сфере резко возросли. Против России развязана настоящая война в киберпространстве, постоянно усиливается санкционное давление со стороны недружественных государств», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует от России активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры, а также активного совершенствования собственных технологий и продуктов, которые будут работать максимально безопасно и сведут кибератаки к минимуму.

Зампред Совбеза добавил, что на базе госкорпорации будут создавать доверенные аппаратные комплексы, для этого нужно эффективно скоординировать работу всех профильных ведомств и предусмотреть поддержку.

Госкорпорация «Росатом» занимается разработкой программно-аппаратных комплексов для защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ) — федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных фондов, госкорпораций и компаний, стратегических предприятий, акционерных обществ и системообразующих организаций.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил о развёрнутой против России кибервойне. Он подчеркнул, что число совершаемых против России и Сбербанка атак в киберпространстве постоянно нарастает.

В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после вступления в киберцентр НАТО Киев получил доступ к системе кибернападений альянса. Дипломат указала, что на самом деле блок занимается кибератаками. По её словам, в них задействованы сложнейшие схемы, по которым выстроена разветвлённая сетка кибернападения.