Москва, 27 июля, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Для всех ветвей российской власти интеграция новых регионов и помощь участникам СВО находятся в абсолютном приоритете, заявил 27 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Действительно, всё, что касается новых регионов и их интеграции во все сферы жизни нашей страны, и оказание помощи участникам СВО, их родным и близким — это является абсолютным приоритетом всех ветвей власти», — сказал Песков.

Он добавил, что депутаты Госдумы многого добились в этом направлении, проделав напряжённую и непростую работу.

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Договоры также подписали руководители этих регионов.

2 октября Конституционный суд объявил, что договоры соответствуют Конституции, после чего Госдума и Совфед ратифицировали их. 6 октября, согласно Конституции России, четыре новых региона официально пополнили список регионов страны.

17 июля в Кремле сообщили, что президент поручил внести коррективы в стратегию национальной политики страны до 2025 года с учётом интеграции четырёх новых регионов.

После поездки в ЛНР и Херсонскую область в начале месяца президент на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой заявил, что социальные учреждения во многих населённых пунктах нужно восстанавливать, как и их материальную базу.

Как сообщало ИА Регнум, в июле подростки из Херсонской области отправились на трёхнедельный отдых в Крым в оздоровительные учреждения.