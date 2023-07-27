Берлин, 27 июля, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Немецкий автоконцерн Volkswagen назвал цену сделки по продаже своих российских активов компании «Арт-Финанс», близкой к дилерскому холдингу «Авилон». Как следует из отчёта компании за I полугодие 2023 года, она составила €125 млн.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Цена продажи ― €125 млн», ― уточняется в документе.

Под контроль российской структуры перешло ООО «Фольксваген Груп Рус», а также ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая автомобильный концерн Volkswagen AG продал все свои российские активы, включая автозавод в Калуге, структуре холдинга «Авилон» — ООО «Арт-Финанс». Сделку одобрили российские госорганы.

В автоконцерне уточнили, что продали производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также складские помещения и финансовые взаимоотношения со всеми связанными с ними сотрудниками.

Как сообщил заместитель главы Минпромторга России Альберт Каримов, активы концерн продал без возможности обратного выкупа.

В июне Volkswagen Group Rus объявил о смене названия на ООО «АГР» / AGR Automotive Group. После переименования компания продолжит свою деятельность на российском рынке, а также проведёт полномасштабный ребрендинг.