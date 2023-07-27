Москва, 27 июля, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Тело известного банкира и бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка Александра Колпакова нашли в его квартире в Москве. Ему было 72 года. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Александр Колпаков

Колпаков скончался на 73-м году жизни в своей квартире на улице Машкова в центре столицы. Его тело обнаружили 25 июля на кровати в одной из комнат. Последнее время мужчина страдал от тяжелого заболевания.

«В квартире на улице Машкова было обнаружено тело 72-летнего мужчины. Причина смерти — онкология», — рассказал собеседник агентства.

Колпаков родился 22 сентября 1950 года. С 1973 года он работал во Внешторгбанке СССР, за 6 лет пройдя путь от инспектора управления иностранных кредитов до заместителя начальника управления кредитования внешнеэкономических связей. В этой должности он представлял банк в Каире (Египет).

В начале 90-х Колпаков стал начальником департамента кредитов и гарантий и членом комитета по оперативному управлению деятельностью Внешэкономбанка. А с 1994 года занял пост первого зампредседателя правления и руководителя кредитного комитета Внешторгбанка.

Несколько лет Колпаков был членом Наблюдательного совета Росэксимбанка, а с марта 1998 года занял пост вице-президента КБ «Мост-банк». С 2001 года Колпаков был директором департамента по работе с региональными учреждениями, и членом правления московского банка «ТрансКредит». В 2010 году он сложил полномочия.

Александр Колпаков входил в советы директоров ООО «Востокбизнесбанк», ОАО «МеТраКомБанк», ОАО «Ганзакомбанк», Волго-Окского коммерческого регионального банка (ВОК-Внешторгбанка, дочернего банка Внешторгбанка).