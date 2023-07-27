Москва, 27 июля, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Компания-резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Неорос» в первом квартале реализовала продукции на 300 млн рублей. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Неорос»

«Неорос» — это один ведущих российских разработчиков и производителей устройств для оптоволоконной связи. «Столичная особая экономическая зона стала базовой площадкой для размещения кластера фотоники и микроэлектроники, где разрабатываются передовые технологии и продукты в области оптико-электронных и лазерных систем, оптических материалов и устройств», — пояснил Овчинский. Сегодня в это объединение входит 52 ведущих производителя, 20 из которых развернули свои производства на территории столичной ОЭЗ, в том числе компания «Неорос».

Предприятие — это первый и единственный российский производитель планарных оптических сплиттеров, которые обеспечивают широкополосный доступ к интернету, передачу речи и работу цифрового телевидения. Наиболее востребованы цифровые оптические трансиверы со скоростью работы от 100 гигабит в секунду и выше, которые вместе с оптоволоконными кабелями используются для передачи массивов данных на большие расстояния. У разработки есть заключение Минпромторга России, что дает производителю конкурентные преимущества на российском рынке и доступ к госзакупкам.

ОЭЗ «Технополис Москва» — флагман столичный промышленности. Особая экономическая зона представляет собой территорию с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы.