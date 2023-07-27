Москва, 27 июля, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Россияне из-за ослабления рубли начали активно продавать имеющуюся у них валюту. Об этом 27 июля сообщают «Известия» со ссылкой на данные банков.

Дарья Антонова ИА Регнум

Издание отметило, что в этом году жители России чаще продают имеющиеся у них доллары и евро. Как рассказали в банке «Русский Стандарт», в первом полугодии 2023 года общее число продаж долларов офлайн оказалось на 17% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В крымском РНКБ указали, что сейчас наблюдается преобладание продажи наличной валюты россиянами по сравнению с прошлым годом и такая же ситуация и сегменте онлайн-операций.

При этом в УБРиР подтвердили, что такая тенденция имеется, а в «Цифра банке» уточнили, что объём продаваемой валюты вырос по сравнению с прошлым годом на 20%.

Уточняется, что, по мнению участников рынка, такая ситуация связана с динамикой курса рубля. Как указали в ПСБ, таким образом россияне реагируют на ситуацию на рынке и хотят воспользоваться ростом курса иностранной валюты.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля стало известно, что большинство наиболее крупных российских банков перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Такая операция исчезла в банкоматах 11 из 13 системно значимых кредитных организаций.

Позднее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поясняя такое решение крупных российских банков, отметил, что в России остаётся всё меньше смысла оперировать долларами и евро. По его мнению, интерес к западным валютам в стране будет минимизироваться из-за санкций.