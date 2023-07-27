Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 10:23 — ИА Регнум. В Кремле рассмотрят обращение основателя IT-компании Grouр-IB Ильи Сачкова в установленном порядке, если такое письмо поступит. Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

«Кремль — это не орган, куда подается апелляция», — отметил Песков.

Представитель Кремля пояснил, что если это какое-то письмо с изложением позиции, то да, после того, как оно поступит, естественно, оно будет рассматриваться в установленном порядке.

Илью Сачкова 26 июля приговорили к 14 годам колонии за государственную измену. 21 июля прокурор попросил Мосгорсуд приговорить Сачкова к 18 годам колонии по делу о государственной измене. Адвокат подсудимого тогда отметил, что защита настаивает на его оправдании.

Защита Сачкова 26 июля сообщила, что обратится к президенту Владимиру Путину по поводу приговора о лишении свободы на 14 лет.

Сачкова задержали 28 сентября 2021 года и поместили под арест в связи с подозрением в госизмене. Материалы его дела защищены грифом «секретно». Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке.